Menu spécial Saint Valentin à la Forge Saint-Hilaire-en-Lignières

Menu spécial Saint Valentin à la Forge

18 rue de borneïs Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Tarif : 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 21:00:00

2026-02-14

Le temps d’une soirée, laissez-vous porter par la magie de la Saint-Valentin.

Dans une ambiance douce et intimiste, notre chef a imaginé un menu d’exception, où chaque plat est une déclaration d’amour aux saveurs. 32 .

18 rue de borneïs Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 67 17

English :

Let yourself be carried away by the magic of Valentine’s Day.

