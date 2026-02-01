Menu spécial Saint Valentin à la Forge Saint-Hilaire-en-Lignières
Menu spécial Saint Valentin à la Forge Saint-Hilaire-en-Lignières samedi 14 février 2026.
Menu spécial Saint Valentin à la Forge
18 rue de borneïs Saint-Hilaire-en-Lignières Cher
Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Le temps d’une soirée, laissez-vous porter par la magie de la Saint-Valentin.
Dans une ambiance douce et intimiste, notre chef a imaginé un menu d’exception, où chaque plat est une déclaration d’amour aux saveurs. 32 .
18 rue de borneïs Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 67 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let yourself be carried away by the magic of Valentine’s Day.
L’événement Menu spécial Saint Valentin à la Forge Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2026-02-04 par OT CHATEAUMEILLANT