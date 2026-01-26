Menu spécial Saint-Valentin à La Haie des Granges Restaurant Le Millésime Ménilles
Menu spécial Saint-Valentin à La Haie des Granges Restaurant Le Millésime Ménilles samedi 14 février 2026.
Menu spécial Saint-Valentin à La Haie des Granges
Restaurant Le Millésime 47 Lieu dit la Haie des Granges Ménilles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
À l’occasion de la Saint-Valentin, le restaurant Le Millésime propose un menu spécial le samedi 14 février sur réservation.
Le menu, proposé au tarif de 65€ par personne hors boissons.
Une belle occasion de partager un moment à deux dans une atmosphère chaleureuse et soignée. .
Restaurant Le Millésime 47 Lieu dit la Haie des Granges Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 54 79 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu spécial Saint-Valentin à La Haie des Granges
L’événement Menu spécial Saint-Valentin à La Haie des Granges Ménilles a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération