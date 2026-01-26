Menu spécial Saint-Valentin à La Haie des Granges Restaurant Le Millésime Ménilles

Menu spécial Saint-Valentin à La Haie des Granges

Restaurant Le Millésime 47 Lieu dit la Haie des Granges Ménilles Eure

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

À l’occasion de la Saint-Valentin, le restaurant Le Millésime propose un menu spécial le samedi 14 février sur réservation.

Le menu, proposé au tarif de 65€ par personne hors boissons.

Une belle occasion de partager un moment à deux dans une atmosphère chaleureuse et soignée. .

Restaurant Le Millésime 47 Lieu dit la Haie des Granges Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 54 79 34

