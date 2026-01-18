Menu spécial Saint-Valentin à LM Brasserie LM LA BRASSERIE Les Andelys

Menu spécial Saint-Valentin à LM Brasserie

LM LA BRASSERIE 32 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

À l’occasion de la Saint-Valentin, LM La Brasserie aux Andelys propose un menu spécial le samedi 14 février, servi le midi et le soir, sur réservation. Cette soirée placée sous le signe de la gourmandise sera accompagnée, le soir, d’une ambiance musicale assurée par le groupe Bird Songs.

Le menu, proposé au tarif de 40 € par personne hors boissons, offre le choix entre deux entrées, deux plats chauds, un fromage autour du cœur de Neufchâtel et un dessert de Cupidon. Une belle occasion de partager un moment à deux dans une atmosphère chaleureuse et soignée. .

