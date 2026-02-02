Menu spécial Saint Valentin au rest’o Bon coin à Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis

Menu spécial Saint Valentin au rest’o Bon coin à Braud-et-Saint-Louis

24 Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis Gironde

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Soirée Saint Valentin Samedi 14 février

À l’occasion de la Saint Valentin, le rest’o bon coin a le plaisir de vous accueillir le samedi 14 février au soir uniquement, pour une soirée placée sous le signe de la gourmandise et du romantisme.

Pour cette occasion spéciale, un menu unique à 40 € par personne, comprenant

Apéritif

• Kir royal

️ Menu

• Tartare de saumon et sa sauce

• Filet de bœuf, sauce au foie gras

• Assiette de fromages

• Vacherin glacé aux fruits rouges

• Café

Venez partager un moment d’exception en tête-à-tête autour d’un menu raffiné, spécialement conçu pour célébrer l’amour.

40 € personne

Réservation conseillée au 05 57 42 84 90

A noter que des arrhes devront être réglés pour la réservation. .

24 Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 84 90

