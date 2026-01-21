Menu spécial Saint-Valentin au Sweety Rue Louis Blériot Saint-Marcel

Menu spécial Saint-Valentin au Sweety

Rue Louis Blériot Le Sweety Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

À l’occasion de la Saint-Valentin, le restaurant Le Sweety propose un menu spécial le samedi 14 février, servi uniquement le soir à partir de 19h, sur réservation.

Le menu, proposé au tarif de 49€ par personne hors boissons.

Une belle occasion de partager un moment à deux dans une atmosphère chaleureuse et soignée. .

Rue Louis Blériot Le Sweety Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 52 72 74 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu spécial Saint-Valentin au Sweety

L’événement Menu spécial Saint-Valentin au Sweety Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération