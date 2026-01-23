Menu spécial Saint-Valentin Les Hauts-de-Caux
Menu spécial Saint-Valentin Les Hauts-de-Caux samedi 14 février 2026.
Menu spécial Saint-Valentin
5 Route de l’Ancien Puits Les Hauts-de-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le restaurant Chez Jeannette vous propose de célébrer la Saint-Valentin autour d’un menu spécial rien que pour vous et votre moitié. .
5 Route de l’Ancien Puits Les Hauts-de-Caux 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 83 74 00 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu spécial Saint-Valentin
L’événement Menu spécial Saint-Valentin Les Hauts-de-Caux a été mis à jour le 2026-01-23 par Yvetot Normandie Tourisme