Menu spécial Saint-Valentin

5 Route de l’Ancien Puits Les Hauts-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le restaurant Chez Jeannette vous propose de célébrer la Saint-Valentin autour d’un menu spécial rien que pour vous et votre moitié. .

5 Route de l’Ancien Puits Les Hauts-de-Caux 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 83 74 00 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu spécial Saint-Valentin

L’événement Menu spécial Saint-Valentin Les Hauts-de-Caux a été mis à jour le 2026-01-23 par Yvetot Normandie Tourisme