Menu spécial Saint Valentin La Comédie Lons-le-Saunier

Menu spécial Saint Valentin

La Comédie 65 Rue de la Comédie Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 72 – 72 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 23:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14

Menu dans les photos. .

La Comédie 65 Rue de la Comédie Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 20 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Menu spécial Saint Valentin Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION