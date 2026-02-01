Menu spécial Saint Valentin La Comédie Lons-le-Saunier
Menu spécial Saint Valentin
La Comédie 65 Rue de la Comédie Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 72 – 72 – EUR
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 23:00:00
2026-02-13 2026-02-14
La Comédie 65 Rue de la Comédie Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 20 66
L’événement Menu spécial Saint Valentin Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION