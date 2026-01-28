Menu Spécial Saint-Valentin Lyons-la-Forêt
Menu Spécial Saint-Valentin Lyons-la-Forêt samedi 14 février 2026.
Menu Spécial Saint-Valentin
Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt Eure
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:00:00
2026-02-14
Le Bistrot du Grand Cerf vous présente
14 février Son Menu Spécial Saint-Valentin
Mises en bouche
Cocktail de la Saint-Valentin
Entrée
Ceviche de daurade à la poire
Oignon rouge, citron vert
Plat
Filet de boeuf aux cerises,
Purée de céleri-rave jus réduit au Porto
Dessert
Millefeuille à la Framboise,
Crème pâtissière parfumée à l’eau de Rose
65 euros .
Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 50 50
English : Menu Spécial Saint-Valentin
