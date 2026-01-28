Menu Spécial Saint-Valentin Lyons-la-Forêt

Menu Spécial Saint-Valentin

Le Bistrot du Grand Cerf vous présente

14 février Son Menu Spécial Saint-Valentin

Mises en bouche

Cocktail de la Saint-Valentin

Entrée

Ceviche de daurade à la poire

Oignon rouge, citron vert

Plat

Filet de boeuf aux cerises,

Purée de céleri-rave jus réduit au Porto

Dessert

Millefeuille à la Framboise,

Crème pâtissière parfumée à l’eau de Rose

65 euros .

Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 50 50

