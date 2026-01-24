Menu Spécial Saint Valentin

25 avenue du Limousin Marsac Creuse

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-13

Menu de la Saint Valentin servi le Vendredi 13 (soir) Samedi 14 (midi et soir), sur réservation.

Plat de remplacement possible sur demande lors de la réservation. .

25 avenue du Limousin Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 08 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu Spécial Saint Valentin

L’événement Menu Spécial Saint Valentin Marsac a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse