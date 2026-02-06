Menu Spécial Saint-Valentin

Lauras Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Tarif : – – EUR

38

Tarif de base plein tarif

prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Amour et gastronomie se rencontrent… Offrez-vous une Saint-Valentin inoubliable au Combalou !

Menu

Coupe de Champagne

Entrées

Gambas flambées avec son crémeux de petit pois menthe

Plat

Ballotin de volaille au foie gras et ses petis légumes

Duo de Fromages (Roquefort Papillon/Pérail)

Dessert Pavlova aux fruits rouges 38 .

Lauras Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 91 70 lecombalou12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Love and gastronomy meet? Treat yourself to an unforgettable Valentine’s Day at Le Combalou!

L’événement Menu Spécial Saint-Valentin Roquefort-sur-Soulzon a été mis à jour le 2026-02-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)