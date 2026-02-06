Menu Spécial Saint-Valentin Roquefort-sur-Soulzon
Menu Spécial Saint-Valentin Roquefort-sur-Soulzon samedi 14 février 2026.
Menu Spécial Saint-Valentin
Lauras Roquefort-sur-Soulzon Aveyron
Tarif : – – EUR
38
Tarif de base plein tarif
prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Amour et gastronomie se rencontrent… Offrez-vous une Saint-Valentin inoubliable au Combalou !
Menu
Coupe de Champagne
Entrées
Gambas flambées avec son crémeux de petit pois menthe
Plat
Ballotin de volaille au foie gras et ses petis légumes
Duo de Fromages (Roquefort Papillon/Pérail)
Dessert Pavlova aux fruits rouges 38 .
Lauras Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 91 70 lecombalou12@orange.fr
English :
Love and gastronomy meet? Treat yourself to an unforgettable Valentine’s Day at Le Combalou!
L’événement Menu Spécial Saint-Valentin Roquefort-sur-Soulzon a été mis à jour le 2026-02-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)