Menu Spécial St Valentin La Ferté-Bernard

Menu Spécial St Valentin La Ferté-Bernard samedi 14 février 2026.

Menu Spécial St Valentin

Restaurant le Bacchus Fertois La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

La st Valentin approche à grands pas pensez à réserver votre table 02.53.70.91.18 ou 06.01.17.44.19   .

Restaurant le Bacchus Fertois La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 01 17 44 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Menu Spécial St Valentin La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-02-04 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude