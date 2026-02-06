Menu Spécial St Valentin La Ferté-Bernard
Menu Spécial St Valentin La Ferté-Bernard samedi 14 février 2026.
Menu Spécial St Valentin
Restaurant le Bacchus Fertois La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
La st Valentin approche à grands pas pensez à réserver votre table 02.53.70.91.18 ou 06.01.17.44.19 .
Restaurant le Bacchus Fertois La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 01 17 44 19
