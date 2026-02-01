Menu Spécial Valentin Suze-la-Rousse

Menu Spécial Valentin

972, chemin de Champdurand Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 89 – 89 – 89 EUR

Hors boisson

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 21:00:00

2026-02-14

Un lieu rare et un cadre idyllique, tel est ce restaurant aux belles pierres provençales. Vous vous délecterez de bons plats dans ce menu spécial, avec des produits de qualité.

Et vous repartirez, chère Valentine, avec une rose pour cette soirée à deux…

972, chemin de Champdurand Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 38 47 40 crodis@free.fr

English : Menu St Valentin

A rare location and an idyllic setting—that’s what you’ll find at this restaurant built with beautiful Provençal stone. You’ll enjoy delicious dishes from this special menu, made with high-quality ingredients.

