Menu St Sylvestre Domaine de Vaugouard

Fontenay-sur-Loing Loiret

Tarif : 180 – 180 – EUR

180

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Découvrez le superbe menu qui vous attend pour la soirée de la Saint Sylvestre au Domaine de Vaugouard. Pensez à réserver ! 180 .

Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 79 00 reception.vaugouard@lamaisonyounan.com

English :

New Year’s Eve menu Domaine de Vaugouard

