Menu St Sylvestre et soirée dansante La Chaumière du Lac Clairvaux-les-Lacs

Menu St Sylvestre et soirée dansante

La Chaumière du Lac 21 Rue du Sauveur Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : 22 – 22 – 32 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 18:45:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Menu St Sylvestre 2025 et soirée dansante au restaurant La Chaumière du Lac.

Au menu apéritif festif et Amuses bouches, marbré de Volaille au foie gras et Sauternes, gratin de Crabe et Bisque de Homard, trou Normand, veau sauce truffée, tartelette de pomme de terre et Légumes d’Antan, buffet de Fromages, Galet Chocolat noir et Amandes ou Rubis Chic aux fruits rouges. Et enfin, café ou infusion et mignardises.

La Chaumière du Lac 21 Rue du Sauveur Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 81 52 lachaumieredulac@gmail.com

