Menu St Valentin au Cheval Rouge Le Cheval Rouge Sainte-Menehould
Le Cheval Rouge 1 Rue Chanzy Sainte-Menehould Marne
Tarif : 55 – 55 – 75 EUR
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
Tout public
Le menu de la Saint-Valentin vous sera proposé en Brasserie et au Restaurant le Vendredi 13 février (soir) et Samedi 14 février 2026 (midi et soir).
Menu à 55€ (ou 75€ avec accord mets et vins)
Réservations au 03.26.60.81.04 .
Le Cheval Rouge 1 Rue Chanzy Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est contact@lechevalrouge.fr
