Menu St Valentin au Cheval Rouge Le Cheval Rouge Sainte-Menehould

Menu St Valentin au Cheval Rouge

Le Cheval Rouge 1 Rue Chanzy Sainte-Menehould Marne

Tarif : 55 – 55 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14

Tout public

Le menu de la Saint-Valentin vous sera proposé en Brasserie et au Restaurant le Vendredi 13 février (soir) et Samedi 14 février 2026 (midi et soir).

Menu à 55€ (ou 75€ avec accord mets et vins)

Réservations au 03.26.60.81.04 .

Le Cheval Rouge 1 Rue Chanzy Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est contact@lechevalrouge.fr

English : Menu St Valentin au Cheval Rouge

