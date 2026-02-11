Menu St Valentin Le Café des Allées Villeneuve-de-Marsan

Menu St Valentin

Le Café des Allées 44 Allée d’Haussez Villeneuve-de-Marsan Landes

Avis aux amoureux et passione dell ‘Italia !!!

Venez partager un délicieux repas en tête à tête pour la Saint Valentin au Café des Allées !

Formule à partager en amoureux.

Le Café des Allées 44 Allée d’Haussez Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 70 93 55 76

English : Menu St Valentin

Avis aux amoureux et passione dell ‘Italia !!!

Come and share a delicious Valentine’s Day meal for two at Café des Allées!

A formula for lovers.

