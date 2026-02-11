Menu St Valentin Le Café des Allées Villeneuve-de-Marsan
Menu St Valentin Le Café des Allées Villeneuve-de-Marsan samedi 14 février 2026.
Menu St Valentin
Le Café des Allées 44 Allée d’Haussez Villeneuve-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Avis aux amoureux et passione dell ‘Italia !!!
Venez partager un délicieux repas en tête à tête pour la Saint Valentin au Café des Allées !
Formule à partager en amoureux.
Avis aux amoureux et passione dell ‘Italia !!!
Venez partager un délicieux repas en tête à tête pour la Saint Valentin au Café des Allées !
Formule à partager en amoureux. .
Le Café des Allées 44 Allée d’Haussez Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 70 93 55 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu St Valentin
Avis aux amoureux et passione dell ‘Italia !!!
Come and share a delicious Valentine’s Day meal for two at Café des Allées!
A formula for lovers.
L’événement Menu St Valentin Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Landes d’Armagnac