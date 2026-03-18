Menu terroir au Saint Sat

244 Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Samedi 21 mars, le restaurant Le Saint Sat vous propose un menu de terroir.

Menu unique à 25 €

Entrée Sanquette

***

Plat Féchoulette, pommes vapeur et salade verte

***

Fromage

***

Dessert île flottante

Service le midi 25 .

244 Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 85 60 lesaintsat@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday March 21, Le Saint Sat restaurant will be serving up a local menu.

L’événement Menu terroir au Saint Sat Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)