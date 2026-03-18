Menu terroir au Saint Sat Saint-Saturnin-de-Lenne
Menu terroir au Saint Sat Saint-Saturnin-de-Lenne samedi 21 mars 2026.
Menu terroir au Saint Sat
244 Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Samedi 21 mars, le restaurant Le Saint Sat vous propose un menu de terroir.
Menu unique à 25 €
Entrée Sanquette
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Plat Féchoulette, pommes vapeur et salade verte
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Fromage
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Dessert île flottante
Service le midi 25 .
244 Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 85 60 lesaintsat@hotmail.com
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English :
On Saturday March 21, Le Saint Sat restaurant will be serving up a local menu.
L’événement Menu terroir au Saint Sat Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)