Menu terroir au Saint Sat Saint-Saturnin-de-Lenne

Menu terroir au Saint Sat 244 Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne 2026-03-21

Menu terroir au Saint Sat Saint-Saturnin-de-Lenne samedi 21 mars 2026.

Menu terroir au Saint Sat

244 Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Samedi 21 mars, le restaurant Le Saint Sat vous propose un menu de terroir.
Menu unique à 25 €
Entrée Sanquette
***
Plat Féchoulette, pommes vapeur et salade verte
***
Fromage
***
Dessert île flottante

Service le midi 25  .

244 Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 85 60  lesaintsat@hotmail.com

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English :

On Saturday March 21, Le Saint Sat restaurant will be serving up a local menu.

L’événement Menu terroir au Saint Sat Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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