Menu Truffe Maison Roucas Truffe en fêtes
Maison Roucas Solérieux
samedi 17 janvier 2026.
Maison Roucas 1190 chemin du Lauzon Solérieux Drôme
Tarif : 95 – 95 – 95 EUR
sans boissons
Début : 2026-01-17 19:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17 2026-01-25
À l’occasion de Truffe en Fêtes, la Maison Roucas vous invite à partager son menu truffe, dans la cadre du WE Truffe en fêtes . La melanosporum provient du marché aux truffes de Saint Paul Trois Châteaux. Un vrai régal pour les papilles.
Maison Roucas 1190 chemin du Lauzon Solérieux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 37 66 12 contact@maison-roucas.com
On the occasion of Truffe en Fêtes, Maison Roucas invites you to share its truffle menu, as part of the WE Truffe en fêtes . The melanosporum comes from the Saint Paul Trois Châteaux truffle market. A real treat for the taste buds.
