Menu Truffe Maison Roucas Truffe en fêtes

Maison Roucas 1190 chemin du Lauzon Solérieux Drôme

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

sans boissons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-25

À l’occasion de Truffe en Fêtes, la Maison Roucas vous invite à partager son menu truffe, dans la cadre du WE Truffe en fêtes . La melanosporum provient du marché aux truffes de Saint Paul Trois Châteaux. Un vrai régal pour les papilles.

.

Maison Roucas 1190 chemin du Lauzon Solérieux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 37 66 12 contact@maison-roucas.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of Truffe en Fêtes, Maison Roucas invites you to share its truffle menu, as part of the WE Truffe en fêtes . The melanosporum comes from the Saint Paul Trois Châteaux truffle market. A real treat for the taste buds.

L’événement Menu Truffe Maison Roucas Truffe en fêtes Solérieux a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence