Menu truffe Villa Augusta Saint-Paul-Trois-Châteaux

Menu truffe

Villa Augusta 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 98 – 98 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 19:00:00

fin : 2025-12-31 22:00:00

Date(s) :

2025-12-16

De mi-décembre à mi-mars, la Villa Augusta célèbre la truffe de la Drôme provençale avec un menu spécialement conçu pour révéler toute la richesse de ce diamant noir.

Villa Augusta 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 97 29 29 contact@villaaugusta.fr

English :

From mid-December to mid-March, Villa Augusta celebrates the Drôme Provençale truffle with a menu specially designed to reveal all the richness of this black diamond.

German :

Von Mitte Dezember bis Mitte März feiert die Villa Augusta den Trüffel der provenzalischen Drôme mit einem Menü, das speziell darauf ausgerichtet ist, den ganzen Reichtum dieses schwarzen Diamanten zu enthüllen.

Italiano :

Da metà dicembre a metà marzo, Villa Augusta celebra il tartufo della Drôme Provençale con un menu appositamente studiato per rivelare tutta la ricchezza di questo diamante nero.

Espanol :

De mediados de diciembre a mediados de marzo, Villa Augusta celebra la trufa de Drôme Provençale con un menú especialmente diseñado para revelar toda la riqueza de este diamante negro.

