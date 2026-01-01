Menu truffe Villa Augusta Saint-Paul-Trois-Châteaux
Menu truffe
Villa Augusta 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : 98 – 98 – 120 EUR
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-03-15
2026-01-30
De mi-décembre à mi-mars, la Villa Augusta célèbre la truffe de la Drôme provençale avec un menu spécialement conçu pour révéler toute la richesse de ce diamant noir.
Villa Augusta 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 97 29 29 contact@villaaugusta.fr
English :
From mid-December to mid-March, Villa Augusta celebrates the Drôme Provençale truffle with a menu specially designed to reveal all the richness of this black diamond.
