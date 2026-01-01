Menu truffe Villa Augusta Saint-Paul-Trois-Châteaux

Menu truffe

Villa Augusta 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 98 – 98 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-01-30

De mi-décembre à mi-mars, la Villa Augusta célèbre la truffe de la Drôme provençale avec un menu spécialement conçu pour révéler toute la richesse de ce diamant noir.

.

Villa Augusta 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 97 29 29 contact@villaaugusta.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From mid-December to mid-March, Villa Augusta celebrates the Drôme Provençale truffle with a menu specially designed to reveal all the richness of this black diamond.

L’événement Menu truffe Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence