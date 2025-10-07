Menuiseries, techniques et poses Montreux Jeune Montreux-Jeune

Menuiseries, techniques et poses Montreux Jeune Montreux-Jeune mardi 7 octobre 2025.

Menuiseries, techniques et poses Montreux Jeune Montreux-Jeune Mardi 7 octobre, 18h00 Gratuit

Comment les choisir et les installer ? L’objectif de l’association : accompagner les habitants dans leurs projets de rénovation énergétique.!

L’association Alter Alsace Énergies, en partenariat avec la Collectivité Européenne d’Alsace et la Communauté de Communes du Sundgau, propose un atelier dédié aux menuiseries, élément essentiel pour améliorer confort et performance énergétique d’un logement. Fenêtres, portes, volets… autant de choix techniques qui influent directement sur la rénovation d’un habitat.

Au programme : comprendre comment bien sélectionner ses menuiseries, connaître les différentes techniques de pose et découvrir des exemples concrets. L’intervenant, Dominique Brun de CDB, partagera son expérience et répondra aux questions des participants.

Ouvert à toutes et tous et gratuit, cet atelier s’inscrit dans une série de rencontres visant à promouvoir l’auto-rénovation accompagnée, une démarche soutenue par Alter Alsace Énergies pour encourager des rénovations accessibles, durables et respectueuses de l’environnement.

L’adresse exacte sera communiquée après inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T21:00:00.000+02:00

1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXq0cKLazSI5TTV4t8U_P1MM-XDRuvxGP5wkHWwFS0h0OAnA/viewform

Montreux Jeune Montreux Jeune Montreux-Jeune 68210 European Collectivity of Alsace