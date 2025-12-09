Menus de fêtes au Fil du Temps Sainte-Feyre
1 place de La Mairie Sainte-Feyre Creuse
Tarif : 55 – 55 – EUR
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-25
2025-12-24 2025-12-25 2025-12-31
Au menu
Foie gras de canard entier mi-cuit à partager pains fruits secs et bagel brioché, St Jacques rôties crème de butternut et sauce à l’ail noir, tournedos de magret de canard grillé sauce morilles- gâteau de pommes de terre sarladaise ou filet de bar grillé- beurre blanc au curcuma et marbré 3 pommes de terre, pavlova aux fruits rouges ou chou craquelin-glace praliné et sauce chocolat. .
1 place de La Mairie Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 44 08
