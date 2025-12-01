Menus de fêtes Cuisine Rigaud Loth’ Saint-Lothain

Menus de fêtes

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-26

La carte de fêtes 100 % maison

> Des entrées raffinées,

> Des plats festifs aux saveurs jurassiennes,

> Et des bûches gourmandes pour finir sur une touche sucrée

Tout est préparé avec soin, à partir de produits frais et autant que possible locaux.

Sur réservation avant

– le 20 décembre pour Noël

– le 26 décembre pour le Nouvel An

Du 100 % fait maison pour toutes vos envies

Menu pour vos evenements .

Plateaux apéritifs de mignardises

Pâtisseries gourmandes pour vos anniversaires

Traiteur pour vos événements et repas d’entreprise .

Cuisine Rigaud Loth’ 19 Rue de Lamartine Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 94 55 09 contact@cuisine-rigaud-loth.fr

