Menus de fêtes Cuisine Rigaud Loth’ Saint-Lothain

Menus de fêtes
Cuisine Rigaud Loth’ 19 Rue de Lamartine Saint-Lothain Jura
Tarif : – –
La carte de fêtes 100 % maison
> Des entrées raffinées,
> Des plats festifs aux saveurs jurassiennes,
> Et des bûches gourmandes pour finir sur une touche sucrée
Tout est préparé avec soin, à partir de produits frais et autant que possible locaux.
Sur réservation avant
– le 20 décembre pour Noël
– le 26 décembre pour le Nouvel An
La Cuisine Rigaud Loth’
Du 100 % fait maison pour toutes vos envies
Menu pour vos evenements .
Plateaux apéritifs de mignardises
Pâtisseries gourmandes pour vos anniversaires
Traiteur pour vos événements et repas d’entreprise .
Cuisine Rigaud Loth’ 19 Rue de Lamartine Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 94 55 09 contact@cuisine-rigaud-loth.fr
