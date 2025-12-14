MENUS DE LA SAINT-SYLVESTRE ET DU JOUR DE L’AN Pornichet

MENUS DE LA SAINT-SYLVESTRE ET DU JOUR DE L’AN

Les bonnes adresses pour le réveillon de la Saint-Sylvestre et le Jour de l’an

Entre bilans, feux d’artifice et projets pour 2026, les tables de nos restaurateurs se parent de leurs habits de fête. Pour accompagner cette transition vers la nouvelle année, téléchargez ci-dessous les menus de réveillon qui feront pétiller votre soirée de la Saint-Sylvestre et votre repas du 1er janvier.

English :

New Year’s Eve and New Year’s Day hotspots

