Menus de Saint-Valentin au Fil du Temps Sainte-Feyre samedi 14 février 2026.
1 place de La Mairie Sainte-Feyre Creuse
Tarif : 59 – 59 – EUR
Au menu
Foie gras entier mi-cuit ou tataki de thon et légumes croquants ou cassolette de St Jacques à la bretonne
Magret de canard grillé, caramel de soja aux myrtilles et pommes de terre au lard ou filet de dorade royale, persil à l’ail noir et écrasé de potimarron
Pavlova aux fruits rouges ou chou craquelin praliné sauce chocolat .
1 place de La Mairie Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 44 08
English : Menus de Saint-Valentin au Fil du Temps
