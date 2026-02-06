Menus de Saint-Valentin au Fil du Temps Sainte-Feyre

Menus de Saint-Valentin au Fil du Temps

1 place de La Mairie Sainte-Feyre Creuse

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Au menu

Foie gras entier mi-cuit ou tataki de thon et légumes croquants ou cassolette de St Jacques à la bretonne

Magret de canard grillé, caramel de soja aux myrtilles et pommes de terre au lard ou filet de dorade royale, persil à l’ail noir et écrasé de potimarron

Pavlova aux fruits rouges ou chou craquelin praliné sauce chocolat .

1 place de La Mairie Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 44 08

