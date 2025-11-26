Menus festifs à l’Hôtel de Bourgtheroulde Rouen

Menus festifs à l’Hôtel de Bourgtheroulde

DÎNER DE NOËL saveurs irrésistibles pour un moment gourmand !

Cette année, on vous a préparé un réveillon comme on les aime raffiné, surprenant… et terriblement gourmand. Huître au sabayon champagne, opéra foie gras au pain d’épices, caille farcie aux marrons ou Saint-Jacques au cognac, fromages… et pour finir, mini-bûche caramel, poivre Timut & vanille. Un réveillon pensé comme une vraie signature culinaire vous attend le 24 décembre !

Le 24 décembre À partir de 19 00 Menu Adulte— 59€. Menu enfant 21€.

Hors boissons.

BRUNCH DE NOËL votre rendez-vous annuel !

Un grand brunch généreux, festif, local et surtout… un moment suspendu à partager avec vos proches.

Le 25 décembre 12h30 à 15h00 — 90€ Eaux, jus & boissons chaudes inclus.

Menus à découvrir sur www.hotelsparouen.com, rubrique Restaurant.

Réservations par téléphone au 02.35.14.50.50 par mail via reservations@hotelsparouen.com ou via https://www.hotelsparouen.com/fr/page/restaurant-gastronomique-rouen.11516.html. .

15 Place de la Pucelle Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 14 50 50 reservations@hotelsparouen.com

