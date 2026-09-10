Menus plaisirs – Les Troisgros, Auditorium des Champs Libres, Rennes
dimanche 11 octobre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Menus plaisirs – Les Troisgros Dimanche 11 octobre, 14h15 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T14:15:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-11T14:15:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00
Enfants de la quatrième génération, les fils de Marie-Pierre et Michel poursuivent la voie de l’entreprise familiale ; César dirige le restaurant étoilé, Le Bois sans Feuilles, et Léo est à la tête de l’un des deux autres restaurants Troisgros : la Colline du Colombier.
Du marché aux caves d’affinage du fromage, en passant par le vignoble, l’élevage bovin et le potager, Menus-Plaisirs est un voyage intime et sensoriel dans les cuisines d’un des plus prestigieux restaurants du monde.
Un film de Frederick Wiseman, 4h, 2023, Météore Films. Le film est projeté en deux parties, avec une pause au milieu : 14h15 à 16h15 et 16h30 à 18h30.
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Fondée en 1930, la maison Troisgros détient trois étoiles Michelin depuis 55 ans.
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