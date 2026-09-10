Menus plaisirs – Les Troisgros, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Menus plaisirs – Les Troisgros Dimanche 11 octobre, 14h15 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T14:15:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T14:15:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00

Enfants de la quatrième génération, les fils de Marie-Pierre et Michel poursuivent la voie de l’entreprise familiale ; César dirige le restaurant étoilé, Le Bois sans Feuilles, et Léo est à la tête de l’un des deux autres restaurants Troisgros : la Colline du Colombier.

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Du marché aux caves d’affinage du fromage, en passant par le vignoble, l’élevage bovin et le potager, Menus-Plaisirs est un voyage intime et sensoriel dans les cuisines d’un des plus prestigieux restaurants du monde.

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​Un film de Frederick Wiseman, 4h, 2023, Météore Films. Le film est projeté en deux parties, avec une pause au milieu : 14h15 à 16h15 et 16h30 à 18h30.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Fondée en 1930, la maison Troisgros détient trois étoiles Michelin depuis 55 ans.