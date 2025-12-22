MEP part en live au Cargö, Le Cargö Caen

MEP part en live au Cargö

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Pour la 3e année consécutive, MEP (re)part en Live… au Cargö !

MEP, c’est Musique En Plaine , une école ou il est respectable de faire de la musique en groupe avec tout un tas d’amplis, de micros, de câbles (beaucoup) et d’instruments plus ou moins électrifiés.

Au Cargö, on est familier avec tout cela, c’est donc tout naturellement qu’un beau partenariat est né avec MEP afin d’apprendre, échanger et partager l’un chez l’autre et vice-versa, puis faire rayonner le tout !

Revenons à MEP part en live. Ces concerts sont au cœur du dispositif de l’école. 2 fois par an, ils permettent de réunir tous les groupes de musiques actuelles dans le club. Toutes les compétences des élèves sont convoquées techniciens son lumières, graphistes, photographes, vidéastes.

Car, apprendre la musique, c’est aussi savoir se produire sur scène et connaître les métiers techniques et artistiques. Et comme un partenariat, c’est à double-sens, MEP a déjà accueilli 2 résidences d’artistes portés par Le Cargö Philem & Elde et Rougir.

4 groupes de Musiques Actuelles, la Fanfare Kids de MEP et les élèves de la Prod vous régaleront le mercredi 14 février 2024 à partir de 15h.

Free Fall

Moonlight

Get out

Vertigo .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English :

For the 3rd year running, MEP (re)goes Live? at Cargö!

MEP stands for Musique En Plaine , a school where it’s respectable to make music in a group with a whole lot of amps, microphones, cables (lots of them) and more or less electrified instruments.

