Mer et merveilles Capbreton 8 juillet 2025 16:00

Landes

Mer et merveilles Plage notre dame Capbreton Landes

Début : 2025-07-08 16:00:00

fin : 2025-07-08 16:30:00

2025-07-08

Boîtes à histoires, comptines et origami sur le thème de la mer. Un moment d’évasion à savourer avec vos pitchouns.

Dès 3 ans

Réservations au 05 58 72 21 61

Plage notre dame

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

English : Mer et merveilles

Story boxes, nursery rhymes and origami on the theme of the sea. A moment of escape to enjoy with your little ones.

From 3 years

Bookings at 05 58 72 21 61

German : Mer et merveilles

Boxen mit Geschichten, Reimen und Origami zum Thema Meer. Ein Moment der Flucht aus dem Alltag, den Sie mit Ihren Pitchouns genießen können.

Ab 3 Jahren

Reservierungen unter 05 58 72 21 61

Italiano :

Scatole di storie, filastrocche e origami sul tema del mare. Un momento di evasione da vivere con i vostri piccoli.

Da 3 anni

Prenotazioni al numero 05 58 72 21 61

Espanol : Mer et merveilles

Cajas de cuentos, canciones infantiles y papiroflexia sobre el tema del mar. Un momento de evasión para disfrutar con los más pequeños.

A partir de 3 años

Reservas en el 05 58 72 21 61

