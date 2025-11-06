MER La Maison des Métallos Paris

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T19:00:00 – 2025-11-06T20:00:00

Fin : 2025-11-07T20:00:00 – 2025-11-07T21:00:00

MER propose une façon inédite de lire un rapport mère/fille complexe et chaotique par le biais de la rencontre étonnante entre deux adolescentes, où sont soulevées des questions autour des liens et des tabous familiaux…

Il arrive d’être face à des impasses dans nos rapports aux personnes qui nous ont élevé·es. Cette forme théâtrale légère donne à voir ces endroits d’incompréhension, de vide, de mystère qui planent sur la construction des adultes qui nous entourent.

Deux époques se rejoignent; deux femmes échangent lors d’un court instant qui abrite une part d’inattendu, avec humour et sensibilité, où les secrets les plus intimes se cachent et se dévoilent…

Texte, mise en scène Tamara Al Saadi

Avec Ariane Courbet & Hélène Luizard

Assistanat à la mise en scène : Joséphine Levy

Chorégraphie : Sonia Al Khadir

Costumes : Adèle Giard

Lumière, scénographie : Jennifer Montesantos

Régie : Sarah Ancel

La Maison des Métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@compagnielabase.com »}, {« type »: « email », « value »: « cie.labase@gmail.com »}]

Compagnie La Base / Tamara Al Saadi theatre contemporain

Marie Charbonnier