MER solo danse marionnettes Salle polyvalente Thin-le-Moutier

Salle polyvalente Rue de la mairie Thin-le-Moutier Ardennes

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-14

2025-11-12 2025-11-14

Rendez-vous à la salle polyvalente de Thin le Moutier pour un spectacle de la compagnie Sous le sabot d’un cheval d’une durée de 30 minutes, suivi d’un temps de danse festif en famille. Mercredi 12 et vendredi 14 novembre à 18h Gratuit | tout public | à partir de 1 an

Salle polyvalente Rue de la mairie Thin-le-Moutier 08460 Ardennes Grand Est +33 6 66 91 09 51 orga.bronca@gmail.com

English :

Join us at the Salle polyvalente in Thin le Moutier for a 30-minute show by the Sous le sabot d’un cheval company, followed by a festive family dance. Wednesday November 12 and Friday November 14 at 6pm Free for all ages from 1 year upwards

German :

Treffen Sie sich in der Mehrzweckhalle von Thin le Moutier zu einer 30-minütigen Aufführung der Kompanie Sous le sabot d’un cheval , gefolgt von einer festlichen Tanzzeit für die ganze Familie. Mittwoch, 12. und Freitag, 14. November um 18 Uhr Kostenlos | für alle Altersgruppen | ab 1 Jahr

Italiano :

Presso la Salle polyvalente di Thin le Moutier, la compagnia Sous le sabot d’un cheval si esibirà in uno spettacolo di 30 minuti, seguito da una festosa danza in famiglia. Mercoledì 12 e venerdì 14 novembre alle ore 18.00 Gratuito per tutte le età, da 1 anno in su

Espanol :

Únase a nosotros en la Salle polyvalente de Thin le Moutier para asistir a un espectáculo de 30 minutos de la compañía Sous le sabot d’un cheval , seguido de un baile festivo en familia. Miércoles 12 y viernes 14 de noviembre a las 18.00 h. Gratis para todas las edades a partir de 1 año

