MERAK — Balkan Block Party Cirque Romanes Paris
Nos Soirées AVENIR sous le chapiteau rouge et nous avons le plaisir de recevoir :
MERAK — Balkan Block Party
Soirée ONE SHOT : Tallava Brass Band & Hip-Hop Flavors
Freestyles • Open Mic • Dancefloor
Spectacle immersif tout public
Un crew de 5 danseurs, émissaires de la galaxie des danses urbaines,
porté par les cuivres d’un orkestar rafraîchissant,
inspiré des musiques actuelles tziganes et dopé au hip-hop.
Merak, c’est un peu la fille d’Esma Redžepova et de Tupac Shakur.
DJ Set KkOPELIA
House · Organica · Slavcore & more.
Son ingrédient de prédilection ?
La deep house et ses tempos affleurants à 120 bpm qui maintiennent à flot les danseurs jusqu’à l’aube.
Elle y mêle rythmes et mélodies du monde entier, notamment d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, d’Amérique du Sud et surtout, d’Europe de l’Est.
Aiguillonnée par ses entrailles polonaises, elle fait goûter des ritournelles slaves aux auditeurs.
Les émotions portées par les voix féminines de ses ancêtres résonnent dans sa mémoire et font écho dans ses créations musicales.
20 février 2026
20h
Square Parodi, Bd de l’Amiral Bruix, 75116 Paris
(M1 Porte Maillot)
Entrée libre — participation au chapeau
Bar & restauration sur place
Mets tes baskets
Prends du cash !
Ambiance Balkan, hip-hop, danse, live music, open mic…
Une vraie block party à ne pas rater
Le vendredi 20 février 2026
de 20h00 à 23h59
gratuit sous condition Tout public.
Cirque Romanes Boulevard de l’Amiral Bruix 75116 Paris
http://www.cirque-romanes.fr https://fb.me/e/5ChLWWc08 https://fb.me/e/5ChLWWc08
