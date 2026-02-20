MERAK — Balkan Block Party Cirque Romanes Paris

Nos Soirées AVENIR sous le chapiteau rouge et nous avons le plaisir de recevoir :

MERAK — Balkan Block Party

Soirée ONE SHOT : Tallava Brass Band & Hip-Hop Flavors

Freestyles • Open Mic • Dancefloor

MERAK – Balkan Block Part

Spectacle immersif tout public

Un crew de 5 danseurs, émissaires de la galaxie des danses urbaines,

porté par les cuivres d’un orkestar rafraîchissant,

inspiré des musiques actuelles tziganes et dopé au hip-hop.

Merak, c’est un peu la fille d’Esma Redžepova et de Tupac Shakur.

DJ Set KkOPELIA

House · Organica · Slavcore & more.

Son ingrédient de prédilection ?

La deep house et ses tempos affleurants à 120 bpm qui maintiennent à flot les danseurs jusqu’à l’aube.

Elle y mêle rythmes et mélodies du monde entier, notamment d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, d’Amérique du Sud et surtout, d’Europe de l’Est.

Aiguillonnée par ses entrailles polonaises, elle fait goûter des ritournelles slaves aux auditeurs.

Les émotions portées par les voix féminines de ses ancêtres résonnent dans sa mémoire et font écho dans ses créations musicales.

20 février 2026

20h

Square Parodi, Bd de l’Amiral Bruix, 75116 Paris

(M1 Porte Maillot)

Entrée libre — participation au chapeau

Bar & restauration sur place

Mets tes baskets

Prends du cash !

Ambiance Balkan, hip-hop, danse, live music, open mic…

Une vraie block party à ne pas rater

Le vendredi 20 février 2026

de 20h00 à 23h59

gratuit sous condition Tout public.

Cirque Romanes Boulevard de l’Amiral Bruix 75116 Paris

http://www.cirque-romanes.fr https://fb.me/e/5ChLWWc08



