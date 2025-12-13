Meral Polat

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Meral Polat insuffle à l’âme kurde l’énergie brute du blues-rock et une émotion sans filtre.

Par ses saisissantes envolées autant que par ses mélopées intimistes, Meral Polat partage des histoires de résistance et de solidarité dans la lutte pour les droits des femmes. Accompagnée de trois musiciens virtuoses, elle donne vie à des paysages sonores hypnotiques dans un concert profondément émouvant. Ensemble, ils arpentent avec groove les versants rugueux du rock anatolien, du blues, du swing et de l’afrobeat. Une voie royale pour guider ses chants émouvants en kurde, en turc, en farsi et en grec.

Sa voix captivante et pleine d’audace nous emporte en quelques secondes… .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

English :

L’événement Meral Polat Cholet a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de tourisme du Choletais