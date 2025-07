MERCAT D’AQUI Les Angles

Les Angles Pyrénées-Orientales

14 juillet 2025 17:00

2025-07-14

14 juillet 2025

Lundi 14 juillet Le Mercat d’Aqui. De 17h à 22h venez découvrir les halles angloises. Chapiteau, bas de station.

17h Marché de producteurs et d’artisans locaux. Restauration sur place et Braséro à disposition pour faire griller !

Bas de station Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Monday July 14 Le Mercat d’Aqui. From 5pm to 10pm, come and discover the halles angloises. Big top, lower station.

5pm: Farmers’ and local craftsmen’s market. Catering on site and Braséro available for grilling!

5pm: Inflatable games…

German :

Montag, 14. Juli Le Mercat d’Aqui. Von 17:00 bis 22:00 Uhr entdecken Sie die englischen Markthallen. Festzelt, unterer Teil der Station.

17 Uhr: Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern. Verpflegung vor Ort und Braséro zum Grillen zur Verfügung!

17 Uhr: Aufblasbare Spiele…

Italiano :

Lunedì 14 luglio Le Mercat d’Aqui. Dalle 17.00 alle 22.00, venite a scoprire le halles angloises. Grande cima, in fondo alla stazione.

ore 17.00: mercato dei produttori e degli artigiani locali. Ristorazione in loco e Braséro a disposizione per le grigliate!

ore 17.00: Giochi gonfiabili

Espanol :

Lunes 14 de julio Le Mercat d’Aqui. De 17:00 a 22:00, venga a descubrir las halles angloises. Gran carpa, en la parte baja de la estación.

17.00 h: Mercado de productores locales y artesanos. Catering in situ y Braséro disponible para asar a la parrilla

17.00 h: Juegos hinchables

