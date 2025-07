MERCAT D’AQUI Les Angles

MERCAT D’AQUI Les Angles vendredi 15 août 2025.

MERCAT D’AQUI

Bas de station Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-15 17:00:00

fin : 2025-08-15 22:00:00

2025-08-15

Vendredi 15 Août Le Mercat d’Aqui.

De 17h à 22h venez découvrir les halles angloises. Chapiteau, bas de station.

Marché de producteurs et d’artisans locaux. Restauration sur place et Braséro à disposition pour faire griller !

Jeux gonflables et ac…

Bas de station Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Friday August 15 Le Mercat d’Aqui.

From 5pm to 10pm, come and discover the halles angloises. Big top, lower station.

Market featuring local producers and craftsmen. Catering on site and Braséro available for grilling!

Inflatable games and ac…

German :

Freitag, 15. August Le Mercat d’Aqui.

Von 17:00 bis 22:00 Uhr entdecken Sie die englischen Markthallen. Festzelt, unterer Teil der Station.

Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern. Verpflegung vor Ort und Braséro zum Grillen verfügbar!

Aufblasbare Spiele und Ac…

Italiano :

Venerdì 15 agosto Le Mercat d’Aqui.

Dalle 17.00 alle 22.00, venite a scoprire le halles angloises. Grande cima, in fondo alla stazione.

Mercato di produttori e artigiani locali. Ristorazione in loco e Braséro a disposizione per le grigliate!

Giochi gonfiabili e ac…

Espanol :

Viernes 15 de agosto Le Mercat d’Aqui.

De 17:00 a 22:00, venga a descubrir las halles angloises. Gran carpa, en la parte baja de la estación.

Mercado de productores y artesanos locales. Catering in situ y Braséro disponible para asar a la parrilla

Juegos hinchables y ac…

L’événement MERCAT D’AQUI Les Angles a été mis à jour le 2025-07-10 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION