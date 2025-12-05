MERCAT D’AQUI

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Grand marché des producteurs et concert à la salle Angléo….

.

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Big farmers’ market and concert at Angléo….

L’événement MERCAT D’AQUI Les Angles a été mis à jour le 2025-12-03 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION