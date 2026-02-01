MERCAT D’AQUI Les Angles
MERCAT D’AQUI Les Angles mercredi 18 février 2026.
MERCAT D’AQUI
Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-18 17:00:00
fin : 2026-02-18 22:00:00
2026-02-18
Marché d’artisans et de producteurs locaux. Halles festives et gourmandes. Concert gratuit avec le groupe Duo à deux….
Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com
English :
Market of local craftsmen and producers. Festive and gourmet halls. Free concert by Duo à deux….
L’événement MERCAT D’AQUI Les Angles a été mis à jour le 2026-01-30 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION