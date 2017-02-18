MERCAT D’AQUI Les Angles
Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales
Mercredi 18 Février à 17h
Marché d’artisans et de producteurs locaux. Restauration sur place. Concert avec …
Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
English :
Wednesday, February 18 at 5pm
Market featuring local artisans and producers. Catering on site. Concert with …
