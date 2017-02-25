MERCAT D’AQUI

Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-25 17:00:00

fin : 2026-02-25 00:00:00

2026-02-25

Mercredi 25 Février à 17h

Marché d’artisans et de producteurs locaux. Restauration sur place. Concert avec …

Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Wednesday, February 25 at 5pm

Market featuring local artisans and producers. Catering on site. Concert with …

L’événement MERCAT D’AQUI Les Angles a été mis à jour le 2026-01-23 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION