MERCAT D’AQUI

Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 17:00:00

fin : 2026-03-04 22:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Marché d’artisans et de producteurs locaux. Halles festives et gourmandes. Concert gratuit avec le groupe ONE TWO FREE…

Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Market of local craftsmen and producers. Festive and gourmet halls. Free concert by ONE TWO FREE…

L’événement MERCAT D’AQUI Les Angles a été mis à jour le 2026-01-29 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION