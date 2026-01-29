MERCAT D’AQUI Les Angles
Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-04 17:00:00
fin : 2026-03-04 22:00:00
Marché d’artisans et de producteurs locaux. Halles festives et gourmandes. Concert gratuit avec le groupe ONE TWO FREE…
Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com
English :
Market of local craftsmen and producers. Festive and gourmet halls. Free concert by ONE TWO FREE…
