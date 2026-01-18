MERCAT D’AQUI Les Angles
MERCAT D'AQUI Les Angles mercredi 4 mars 2026.
MERCAT D’AQUI
Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-04 17:00:00
fin : 2026-03-04 00:00:00
2026-03-04
Mercredi 4 Mars à 17h
Marché d’artisans et de producteurs locaux. Restauration sur place. Concert avec le groupe LOL…
Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
English :
Wednesday, March 4, 5pm
Market featuring local artisans and producers. Catering on site. Concert with the band LOL…
