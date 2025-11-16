MERCAT DE LA TERRA Elne

MERCAT DE LA TERRA

Place de la République Elne Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 16:00:00

2025-11-16

Vivez une journée engagée autour du goût, de la nature et de la convivialité marché de producteurs locaux, causerie, repas forestier, concert et animations festives vous attendent à Elne !

Place de la République Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 54 08 41 73 contact@slowfood.cat

English :

Experience a day dedicated to taste, nature and conviviality: local producers’ market, talks, forest meal, concert and festive entertainment await you in Elne!

German :

Erleben Sie einen engagierten Tag rund um Geschmack, Natur und Geselligkeit: Markt mit lokalen Produzenten, Plaudereien, Waldessen, Konzert und festliche Veranstaltungen erwarten Sie in Elne!

Italiano :

Godetevi una giornata all’insegna del gusto, della natura e della convivialità: un mercato di produttori locali, conferenze, un pasto nel bosco, un concerto e un’animazione festosa vi aspettano a Elne!

Espanol :

Disfrute de una jornada dedicada al sabor, la naturaleza y la convivencia: ¡un mercado de productores locales, charlas, una comida en el bosque, un concierto y animaciones festivas le esperan en Elne!

