MERCAT DE SANT-ANDREU Saint-André

Allée de la Liberté Saint-André Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 13:00:00
2025-09-21
Marché de producteurs et transformateurs bio et locaux et possible restauration sur place.
Allée de la Liberté Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 03
English :
Market featuring local and organic producers and processors, and on-site catering available.
German :
Markt mit biologischen und lokalen Erzeugern und Verarbeitern und mögliche Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Mercato con produttori e trasformatori locali e biologici, con possibilità di ristorazione in loco.
Espanol :
Mercado de productores y transformadores locales y ecológicos, con opción de catering in situ.
