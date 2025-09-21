MERCAT DE SANT-ANDREU Saint-André

MERCAT DE SANT-ANDREU Saint-André dimanche 21 septembre 2025.

MERCAT DE SANT-ANDREU

Allée de la Liberté Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Marché de producteurs et transformateurs bio et locaux et possible restauration sur place.

.

Allée de la Liberté Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 03

English :

Market featuring local and organic producers and processors, and on-site catering available.

German :

Markt mit biologischen und lokalen Erzeugern und Verarbeitern und mögliche Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Mercato con produttori e trasformatori locali e biologici, con possibilità di ristorazione in loco.

Espanol :

Mercado de productores y transformadores locales y ecológicos, con opción de catering in situ.

L’événement MERCAT DE SANT-ANDREU Saint-André a été mis à jour le 2025-09-04 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE