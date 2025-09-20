Mercerie d’Antan Mercerie d’Antan Le Brethon

Mercerie d’Antan Mercerie d’Antan Le Brethon samedi 20 septembre 2025.

Mercerie d’Antan 20 et 21 septembre Mercerie d’Antan Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

L’exposition regroupe différents articles sur l’habillement et accessoires de la femme et des enfants des années 1900. L’expo possède une importante collection de boutons, mais aussi des boucles de ceinture, de coiffes régionales et différents accessoires pour les femmes des années 1850/1940.

Mercerie d’Antan 5 Rue de la Font Vilsous 03350 Le Brethon Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 06 89 80 https://merceriedantan.wordpress.com/

L’exposition regroupe différents articles sur l’habillement et accessoires de la femme et des enfants des années 1900. L’expo possède une importante collection de boutons, mais aussi des boucles de…

©Mercerie d’Antan