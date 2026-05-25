Cheilly-lès-Maranges

Mercey fête les Hautes Côtes

Hameau de Mercey Cheilly-lès-Maranges Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Mercey fête les Hautes Côtes !

Le vendredi 12 juin 2026, dès 19h, Mercey célèbre les Hautes Côtes lors d’une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur !

Au programme dégustation des vins des Hautes Côtes, rencontres avec des viticulteurs passionnés, saveurs gourmandes du terroir, musique live et ambiance festive au cœur des vignes. Entre amis, en famille ou entre amoureux du vin, venez profiter d’un moment chaleureux où la Bourgogne célèbre tout son art de vivre.

-Concert live

-Vins des Hautes Côtes

-Produits artisanaux & gourmandises

-Entrée libre

Une soirée authentique, festive et pleine de saveurs vous attend à Mercey…Venez lever votre verre avec nous !

Rue Saint Louis Cheilly-lès-Maranges

À partir de 19h Entrée gratuite .

Hameau de Mercey Cheilly-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 55 13 69 duchemin-clerc@orange.fr

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English : Mercey fête les Hautes Côtes

L’événement Mercey fête les Hautes Côtes Cheilly-lès-Maranges a été mis à jour le 2026-05-25 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I