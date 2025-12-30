MERCI, AU SUIVANT ! LE MONTORGUEIL – SCENE DES HALLES Paris

MERCI, AU SUIVANT ! Début : 2026-02-07 à 17:30. Tarif : – euros.

MERCI, AU SUIVANT ! «Merci, au Suivant !» ou le «Speed Dating» de la dernière chance ! Une comédie sans cons…promis !Elsa, célibataire trentenaire, croule sous la pression. Celle de sa mère qui rêve de petits-enfants, et celle de sa meilleure amie qui insiste pour la caser avec le premier venu, alors qu’elle est elle-même célibataire.Mais en réalité, Elsa voudrait juste manger des sushis en paix devant une bonne série.À l’heure où tout va très vite, et déçue par les applications de rencontre, elle s’inscrit à un «Speed Dating» qui va s’avérer plus mouvementé que prévu.Entre un trader antipathique, un génie de la «masculinité sacrée” et un homme persuadé qu’il a été ton mari dans une vie antérieure, Elsa va enchaîner les rencontres aussi loufoques qu’inattendues.Et au fil de ces échanges déjantés, des questions vont prendre le dessus dont la plus importante :- Est-il réellement possible de dormir à deux dans un lit 140 ? «Merci, au Suivant !», une comédie hilarante, moderne et piquante, écrite par l’auteur du succès «CE SOIR OU JAMAIS», dans laquelle l’auteur vous offre un savoureux mélange de comédie, café-théâtre, stand-up, improvisation.Auteur(s) : Robert PunzanoArtiste(s) : Camille Falcone en alternance avec Ingrid Guervenou, Malou Gilbert en alternance avec Vincent PetitMetteur en scène : Ingrid Guervenou-Pruvost & Robert PunzanoDurée : 1h10Dès 13 ans.PRESSE Un petit bijou de théâtre de divertissement intelligent, où le rire ne se fait jamais attendre.Petit coup de cœur de la rédaction. – LE BON PLAN PARISIEN

LE MONTORGUEIL – SCENE DES HALLES 50 RUE D’ABOUKIR 75002 Paris 75