Merci d’être venu, c’est courageux salle Kaméléon Kergrist

Merci d’être venu, c’est courageux

salle Kaméléon Rue de la fontaine Kergrist Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Simon Delétang et Antony Cointre se sont rencontrés lors d’une Escale , un rendez-vous mensuel singulier organisé au Théâtre de Lorient, consacrée ce jour-là à la gastronomie. Antony Cointre y avait marqué les esprits par sa présence inimitable et son charisme singulier.

De fil en aiguille, Simon Delétang a découvert sa cuisine sur l’île de Groix, dans son restaurant Super Gros, ainsi que ses anecdotes hautes en couleur. Et parce qu’il est difficile de lui dire non, l’idée d’un spectacle itinérant a peu à peu pris forme.

L’envie est simple : cuisiner en direct, partager un plat emblématique et, en parallèle, raconter le parcours de ce cuisinier. Car derrière sa gouaille parfois provocante se cache une hypersensibilité profonde. Antony Cointre n’a rien du chef formaté. À travers ce spectacle, il ouvre grand les portes de ses fêlures, livrant le récit d’une vie riche, intense, parfois chaotique, une revanche flamboyante sur les étiquettes, pour affirmer qu’il n’est pas juste gros , mais Super Gros.

Un spectacle à voir, à manger et à boire, conçu pour prolonger l’esprit de l’Itinérance et nourrir ce lien unique entre artistes et publics, au cœur des territoires. .

salle Kaméléon Rue de la fontaine Kergrist 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 62 28

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Merci d’être venu, c’est courageux Kergrist a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté