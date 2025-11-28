Merci d’être venu, c’est courageux Salle des fêtes Meslan
Salle des fêtes Rue de la Fontaine Meslan Morbihan
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Théâtre. Une proposition à boire et à manger, avec Antony Cointre, chef du Super Gros (Groix). Antony Cointre réalise sur scène une recette signature, qui est prétexte à se raconter, à partager anecdotes, chants, poèmes, etc. La recette est dégustée à la fin. Réservation conseillée. .
Salle des fêtes Rue de la Fontaine Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 25 76
