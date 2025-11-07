Merci d’être venu, c’est courageux Place Coët Noz Ploërdut
Place Coët Noz Espace Koed Noz Ploërdut Morbihan
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Théâtre. Une proposition à boire et à manger, avec Antony Cointre, chef du Super Gros (Groix). Antony Cointre réalise sur scène une recette signature, qui est prétexte à se raconter, à partager anecdotes, chants, poèmes… La recette est dégustée à la fin. Réservation conseillée. .
Place Coët Noz Espace Koed Noz Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 44 43
