Merci Jambon Traversée dans l’écriture comestible de Pauline Picot Chalon-sur-Saône

Plateau de l’auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 7 EUR

Dégustez l’écriture de l’autrice Pauline Picot qu’elle met en bouche (avec la complicité de quelques gourmands et gourmandes) à travers un montage de ses textes de théâtre et de poésie. Composée spécialement pour le Café Gourmand autour du motif de l’alimentation, cette sélection révèle les questionnements piquants de l’autrice sur le corps ses besoins et ses plaisirs, ses inquiétudes viscérales et les injonctions auxquelles on le soumet. .

Plateau de l’auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

